Für die Suppe Öl in einer grossen Pfanne warm werden lassen. Zwiebel und Knoblauch andämpfen. Gemüse beigeben, kurz mitdämpfen. Bouillon dazugiessen, aufkochen, bei mittlerer Hitze zugedeckt ca. 15 Min. köcheln. Gemüse mit der Flüssigkeit fein pürieren. Fischwürfel in die Suppe geben, bei kleinster Hitze zugedeckt ca. 5 Min. ziehen lassen. Suppe würzen, in die vorgewärmten Suppenteller verteilen. Etwas Mayonnaise auf die Brotscheiben verteilen, auf die Suppe legen, restliche Mayonnaise dazuservieren.