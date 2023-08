Jetzt die schwarzhumorige Slapstickkomödie «Die Nervensäge» live erleben!

Und darum geht es im Stück: Eigentlich will der Bündner Remo Caviezel nur seinen Job machen, als er in einem Hotelzimmer gegenüber des Bezirksgerichtes Winterthur eincheckt: Den reumütigen Treuhänder umbringen, der vor Gericht über die Geldströme der Mafia auszupacken droht, sein Honorar kassieren und wieder auschecken. Aber dann bezieht der Urner Franz Gisler das Zimmer neben ihm. Gislers geliebte Frau Lisa hat ihn für die Sexualtherapeutin Dr. Wolf verlassen, die ihr Liebesleben wieder hätte in Schwung bringen sollen, und wohnt jetzt bei ihr in Winterthur. Nicht mal treffen will sie ihn, obwohl Dr. Wolfs Klinik ganz in der Nähe ist. Das betrübt Gisler so sehr, dass er seinem Leben ein Ende setzen will. Um die Hotelfachfrau Salomé davon abzuhalten, nach dem ersten gescheiterten Selbstmordversuch von Gisler gleich die Polizei zu rufen, erklärt Caviezel sich dazu bereit, sich um seinen Zimmernachbarn zu kümmern. Doch damit wird es für ihn noch viel schwieriger, seinen Auftrag zu erfüllen, denn Gisler ist so dankbar für Caviezels Hilfe in dieser schweren Stunde, dass er ihn fortan im Minutentakt mit neuen Bitten und Wünschen überhäuft. Slapstickkomödie mit: Andrea Zogg, Peter Zgraggen, Fabienne Hadorn, Anet Corti, Rahel Sternberg.