«007: Road to a Million»: Brian Cox als sadistischer Spielshow-Schurke

Während die Suche nach dem neuen Leinwand–Bond weiter anhält, stellen sich waghalsige Hobby–Agenten schon bald in einer neuen Spielshow in den Geheimdienst Ihrer Majestät. In «007: Road to a Million» müssen sich die Kandidatinnen und Kandidaten an Originalschauplätzen der Kultreihe in allerhand Herausforderungen bewähren. Wie der nun veröffentlichte Trailer zu dem Prime–Video–Format zeigt, das ab dem 10. November bei dem Streamingdienst abrufbar sein wird, darf der MI6–Nachwuchs weder Höhenangst noch Arachnophobie haben.