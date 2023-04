Vom Kultfilm zur Kultserie? Kein Selbstläufer!

Schon «12 Monkeys», «Fargo», «Addams Family» und «Terminator» wurden mal mehr, mal weniger erfolgreich ins Serienfach überführt. Die grössten Überscheidungen mit «True Lies» dürfte in dieser Hinsicht aber die «Lethal Weapon»-Reihe aufweisen, die vor rund acht Jahren zur Serie wurde. Statt Curtis und Schwarzenegger zankten sich im Film-Franchise Mel Gibson (67) und Danny Glover (76) wie ein (für den Scheiss zu) altes Ehepaar, während sie gemeinsam bösen Buben das Handwerk legten. In der TV-Adaption taten es schliesslich Clayne Crawford (44) als Martin Riggs und Damon Wayans (62) als Roger Murtaugh. Doch nach nur drei Staffeln war Schluss, der negativ am Set aufgefallene Crawford wurde zudem ab Season zwei von Seann William «Stiffler» Scott (46) ersetzt.