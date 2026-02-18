1. Todestag von Gene Hackman: Der vielseitige Charakterdarsteller

Gute Beziehung zur Mutter

Eine besonders enge Bindung hatte Gene Hackman zu seiner Mutter. Beide teilten eine Leidenschaft für das Kino, und gemeinsam sahen sie sich regelmässig Filme an. Im Gespräch mit «GQ» wurde Hackman gefragt, ob es stimme, dass seine Mutter ihn als Kind oft ins Kino mitgenommen und ihm gesagt habe, sie wolle ihn eines Tages als Schauspieler auf der Leinwand sehen. Hackman bestätigte: «Das hat sie tatsächlich gesagt. Ich war damals 10 Jahre alt. Was Eltern ihren Kindern sagen, wird oft nicht gehört, aber in manchen Fällen versteht man doch, was die Eltern gerne von einem sehen würden. Leider hat meine Mutter mich nie schauspielern sehen, das tut mir leid, aber so ist es nun einmal.»