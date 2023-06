Bald kämpfen wieder 18 Männer um das Herz der Bachelorette: Am 12. Juli 2023 startet bei RTL die zehnte Staffel der Datingshow «Die Bachelorette». Die diesjährige Single-Frau Jennifer Saro (27) hat in Thailand die Qual der Wahl zwischen den unterschiedlichsten Charakteren. Jetzt erfahren auch endlich die Fans der Show, welche Männer ab Mitte Juli die Chance haben, die heissbegehrten Rosen in den Händen zu halten. Hier eine Auswahl der interessantesten Kandidaten.