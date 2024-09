10. Todestag Joachim Fuchsberger: James Bonds kleiner Bruder

Seit den späten 1970ern bis kurz nach der Jahrtausendwende trat der sympathische Publikumsliebling mit den makellosen Manieren vor allem als Spiel– und Talkshow–Moderator in TV–Formaten wie «Der heisse Draht», «Auf Los geht‹s los» oder «Heut› Abend» in Erscheinung. Zum bundesrepublikanischen Superstar machten ihn jedoch seine zahlreichen Rollen in den Edgar–Wallace–Filmen, die sich vor allem in den Sechzigern beim Kino–Publikum grösster Beliebtheit erfreuten.