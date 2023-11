100. Geburtstag von Loriot: Der unsterbliche Meister der Zeitlosigkeit

Auffällig häufig kommt dabei der Begriff der Zeitlosigkeit ins Spiel: Man ist sich einig, dass Loriots Humor absolut zeitlos ist, bis heute generationsübergreifend ein Publikum findet und daher so relevant sei wie eh und je. Dass dem tatsächlich so ist, hat vor allem damit zu tun, dass Loriot von Anfang an in seinen Werken eine spezifische Art der Zeitlosigkeit verbaut hat.