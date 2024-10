1000. Ausgabe von «maybrit illner»: Olaf Scholz ist zu Gast

Das ZDF zeigt am Donnerstag, 24. Oktober, 22:15 Uhr die 1.000 Sendung des Polittalks «maybrit illner». Moderatorin Maybrit Illner (59) wird dann Bundeskanzler Olaf Scholz (66) als Gast begrüssen. «1.000 Ausgaben – und keine war wie die andere», blickt die Gastgeberin in einem ZDF–Statement zurück. Wenn es ein Erfolgsrezept für die Sendung mit Gästen aus Politik, Wissenschaft und Journalismus gebe, dann seien es Aktualität und Relevanz. «Immer dran bleiben an den Ereignissen, an den besten Gesprächsgästen, den entscheidenden Fragen – das ist jede Woche unser Ziel in einer immer unsicherer werdenden Welt.»