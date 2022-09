Dass der Sender die Original-Musik verwendete, kam bei den Zuschauern gut an. Manche trauerten allerdings dem alten Intro hinterher. «Aber was ich gleich am Anfang so vermisst habe, war das Geile Intro, also das wo die 100.000 Münze geprägt wurde und die Zahl 100.000 durchs Bild flog», schrieb jemand.