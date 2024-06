Die Kinder sind aus dem Haus

12 Millionen Dollar: Michael Douglas will New Yorker Villa verkaufen

Die Kinder sind ausgezogen und Michael Douglas und Catherine Zeta–Jones bereit, ihren Lebensmittelpunkt in New York hinter sich zu lassen. Das Schauspieler–Ehepaar will seine Villa in New York verkaufen – um mehr Zeit «auf den Bermudas und in Europa zu verbringen».