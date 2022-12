12 Monate, 12 Fehlgriffe: Die Filmflops des Jahres 2022

«Scream»

Ein Film kann noch so selbstreferenziell und «meta» daherkommen, wie er will. Wenn er dann aber dennoch die ewig gleichen Kniffe wie seine vier (!) Vorgänger auspackt und diese mit zunehmend hanebücheneren Twists vermengt, ist das Filmemachen ohne Esprit. Da hilft es auch nicht, statt der gewohnten Besetzung, die in «Scream» nur am Rande stattfindet, auf einen neuen Cast zu setzen, dem das tollpatschige Ghostface ans Leder will. Vor allem dann nicht, wenn ausgerechnet die neue Hauptfigur in einem Slasher so blutleer daherkommt.