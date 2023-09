125. Todestag von Kaiserin Elisabeth: Der «Sisi»-Mythos lebt weiter

Ein Leben voller Widersprüche

Elisabeth Amalie Eugenie von Wittelsbach, Herzogin von Bayern, wurde 1837 in München geboren. Die Tochter von Herzog Max Joseph in Bayern (1808–1888) und Prinzessin Ludovika (1808–1892) wuchs mit vielen Geschwistern in Possenhofen am Starnberger See auf. Im Alter von 16 Jahren heiratete «Sisi» Kaiser Franz Joseph I. von Österreich–Ungarn (1830–1916) und zog an den Wiener Hof. Sie galt als eine der schönsten Frauen ihrer Zeit und setzte Mode– und Schönheitstrends, die noch heute Bewunderung hervorrufen.