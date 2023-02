13 Minuten lange Show: So wird der Super-Bowl-Auftritt von Rihanna

Kaum eine Super-Bowl-Halbzeitshow wurde in den letzten Jahren mit so viel Spannung erwartet, wie in diesem Jahr: Megastar Rihanna (34) wird nach mehr als sechs Jahren Abstinenz in der Nacht von Sonntag auf Montag (13. Februar) im grösstmöglichen Rahmen ihr Bühnen-Comeback feiern. Im Vorfeld zum Endspiel der US-amerikanischen Profi-Footballliga NFL gab die Sängerin nun eine Pressekonferenz vor mehr als 500 Journalisten. Wie in zahlreichen YouTube-Videos zu sehen ist, liess sich Rihanna dabei allerdings nicht wirklich in die Karten schauen. Die Fans sind also weiter im Ungewissen, was genau man bei ihrem Auftritt erwarten kann.