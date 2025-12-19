14 Kilo weniger: Ed Sheerans Weg zum Traumkörper

14 Kilogramm in fünf Jahren – Ed Sheeran (34) hat sich körperlich komplett verwandelt. Im Interview mit dem Magazin «Men's Health» spricht der britische Superstar offen über seine radikale Lebensstil–Veränderung. Weg von Alkohol, Zigaretten und Kebabs, hin zu Krafttraining, Reformer–Pilates und Laufen. «Ich habe mich innerlich immer beschissen gefühlt», gibt der Musiker zu. «Ich bin morgens aufgewacht, habe in den Spiegel geschaut und mich einfach nur eklig gefühlt.» Diese Zeiten sind nun vorbei, wie der Musiker auch auf Instagram stolz zeigt.