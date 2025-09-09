1.400 Filmschaffende erklären Boykott israelischer Filminstitutionen

Laut eigenen Angaben zieht die Erklärung Inspiration aus dem kulturellen Boykott, der in den 1990er Jahren zum Ende der Apartheid in Südafrika beitrug. Die Unterzeichnenden verpflichten sich, «keine Filme zu zeigen, bei israelischen Filminstitutionen – darunter Festivals, Kinos, Rundfunkanstalten und Produktionsfirmen – aufzutreten oder anderweitig mit ihnen zusammenzuarbeiten, die in Völkermord und Apartheid gegen das palästinensische Volk verwickelt sind», so das Statement. Beispiele dafür seien «das Beschönigen oder Rechtfertigen von Völkermord und Apartheid» und «die Zusammenarbeit mit der Regierung, die diese Verbrechen begeht».