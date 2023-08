15. Hochzeitstag: Ellen DeGeneres macht ihrer Frau Liebeserklärung

«Mein Leben ist gesegnet, weil du dabei bist»

Die 65-Jährige veröffentlichte auf Instagram am Mittwoch (16. August) zum Ehejubiläum ein Urlaubsbild, das die beiden vertraut vor einer Meereskulisse zeigt, sowie eine süsse Hommage an den einstigen «Ally McBeal»-Star. «An meine Frau seit 15 Jahren - ich verliebe mich jeden Tag mehr in dich», schrieb die ehemalige Talkshow-Moderatorin. «Mein Leben ist gesegnet, weil du dabei bist. Alles Gute zum Jahrestag.»