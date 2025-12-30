15 Jahre «Die Wollnys»: RTLzwei feiert einen Tag lang Jubiläum

Nicht nur «Die Geissens» feiert RTLzwei im Januar 2026 mit einem Jubiläums–Special. Auch eine zweite Kultfamilie ehrt der Sender zum 15. Geburtstag mit einem Sendemarathon. Am 17. Januar 2026 steht das Programm von RTLzwei ganz im Zeichen einer Grossfamilie. Ab 8:10 Uhr zeigt der Sender an jenem Samstag die besten Folgen von «Die Wollnys – Eine schrecklich grosse Familie». Zwölf Stunden lang laufen dann die Highlights aus 15 Jahren.