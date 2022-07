15 Jahre «Inas Nacht»: Diese Stars sind zu Gast in Jubiläumsstaffel

15 Jahre «Singen, Sabbeln, Saufen». Seit 2007 lädt Ina Müller (57) für den NDR prominente Gäste in den Hamburger «Schellfischposten». Am Donnerstag, dem 28. Juli 2022, startet im Ersten die Jubiläumsstaffel von «Inas Nacht». Die ARD hat nun in einer Pressemitteilung die Gäste der neuen Folgen bekannt gegeben.