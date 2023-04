15 Jahre «Marie Brand»: Das macht Mariele Millowitsch vor jedem Dreh

In diesem Zusammenhang hat sie inzwischen fast sowas wie ein Ritual vor den Dreharbeiten entwickelt: «Ich lese die Drehbücher und wenn die Besetzung kommt, schaue ich die Menschen, die kommen, an und bin gespannt, was die so machen. Ich bin immer sehr neugierig auf alles», sagt sie und schiebt ein schwärmerisches «die Drehbücher sind auch wirklich immer gut» hinterher. Da wundert es auch nicht weiter, dass sie sich «rein theoretisch schon» vorstellen könne, die Rolle für weitere 15 Jahre zu spielen. «Mal gucken, ob das Schicksal da mitspielt. Aber klar», so Millowitsch.