15 Jahre nach dem «Wetten, dass..?»-Drama: So lebt Samuel Koch heute

Koch war als Wettkandidat angetreten und wollte nacheinander über fünf Autos springen, die ihm entgegenfuhren. Der erste Sprung gelang, beim zweiten Anlauf brach er ab, der dritte klappte wieder. Doch dann das Unglück: Beim vierten Wagen, der ausgerechnet von seinem Vater gelenkt wurde, stiess er mit dem Kopf gegen das Autodach. Koch blieb regungslos auf dem Hallenboden liegen. Eine Tragödie, die Millionen Menschen live am Bildschirm verfolgten. Schnell war klar, dass er sich schwer verletzt hat. Co–Moderatorin Michelle Hunziker (48) hielt sich geschockt die Hände vors Gesicht, rief nach einem Arzt. Die Sendung wurde schnell unterbrochen, dann schliesslich ganz abgebrochen. Moderator Thomas Gottschalk (75) erklärte: «Alles andere wäre falsch.» Koch brach sich viermal das Genick und ist seitdem querschnittsgelähmt.