15. «TV total Wok WM»: Diese Promis sind dabei

Am 11. November steht die 15. «TV total Wok WM» an. Jetzt hat ProSieben bekannt gegeben, wer sich dieses Mal in die Bobbahn wagt. Insbesondere zahlreiche Sportlegenden geben sich die Ehre. Wie der Sender berichtet, bringen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 35 Weltmeister– und 30 Olympische Medaillen mit ins Starterfeld.