17. Oscar-Nominierung: Gewinnt Songwriterin Diane Warren dieses Jahr?

Warren freut sich immer noch über jede Nominierung

Auch nach all den Jahren freut sich Warren immer noch darüber, wenn einer ihrer Songs mit einer Nominierung gewürdigt wird. «Es ist einfach unglaublich», sagte Warren im Gespräch mit "IndieWire" und erklärte, dass sie jedes Mal aufs Neue erstaunt sei, wenn einer ihrer Songs für Preise nominiert werde oder sich zu einem Hit entwickelt.