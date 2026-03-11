17. Oscar-Nominierung: Gewinnt Songwriterin Diane Warren dieses Jahr?

Diane Warren (69) hat bei den Oscars zum 17. Mal die Chance zu gewinnen. Bis jetzt ging sie 16 Mal leer aus. In diesem Jahr ist Warren für den Song «Dear Me» in der Kategorie «Bester Song» nominiert.
Song stammt aus Doku über sie
Warren schrieb den Song für einen Dokumentarfilm über sie selbst. Das Projekt heisst «Diane Warren: Relentless» und wurde von Regisseurin Bess Kargman umgesetzt. Mit der aktuellen Nominierung baut Warren ihren Oscar–Rekord weiter aus: Sie hält damit sowohl den Rekord für die meisten Oscar–Nominierungen in dieser Kategorie ohne Sieg als auch für die meisten Nominierungen einer Frau in einer Oscar–Kategorie ohne Gewinn überhaupt.
Im Jahr 2022 wurde Warren zwar mit einem Ehren–Oscar für ihr Lebenswerk ausgezeichnet, aber in einer Wettbewerbskategorie wartet sie weiter auf ihre erste Auszeichnung.
Warren freut sich immer noch über jede Nominierung
Auch nach all den Jahren freut sich Warren immer noch darüber, wenn einer ihrer Songs mit einer Nominierung gewürdigt wird. «Es ist einfach unglaublich», sagte Warren im Gespräch mit "IndieWire" und erklärte, dass sie jedes Mal aufs Neue erstaunt sei, wenn einer ihrer Songs für Preise nominiert werde oder sich zu einem Hit entwickelt.
«Es gibt so viele Möglichkeiten, wie ein Song scheitern kann – und wenn dann alles aufgeht, denke ich nur: Wow. Wie ist das passiert? Ich bin jedes Mal überrascht – und jedes Mal dankbar.»
Auch dieses Jahr starke Konkurrenz
Einfach zu gewinnen, wird es auch in diesem Jahr nicht. Die Konkurrenz ist stark: Vor allem dem Song «Golden» aus dem Film «KPop Demon Hunters» werden hohe Chancen prognostiziert, den Oscar zu holen. Der Song war bereits bei den Golden Globes erfolgreich und konnte einen Grammy gewinnen.
Warren schrieb weltbekannte Hits
Warren gilt als eine der erfolgreichsten Songwriterinnen in der Geschichte der Popmusik. Sie schrieb für Künstler wie Aerosmith, Toni Braxton oder Céline Dion. Für Cher hat sie den Mega–Hit «If I Could Turn Back Time» komponiert.
Ihr aktuell nominierter Song «Dear Me» ist aus einer sehr persönlichen Perspektive geschrieben – und richtet sich an die junge Diane Warren, die sich, wie sie selbst sagt, «ständig schlecht gefühlt hat, in ihrem Zimmer sass, zur Gitarre griff und anfing, Songs zu schreiben – und sich dadurch ein bisschen besser fühlte».
Gleichzeitig soll der Song auch all jenen Mut machen, die gerade mit Schwierigkeiten kämpfen – und ihnen zeigen, dass es am Ende des Tunnels wieder Licht gibt.
Kesha singt nominierten Song
«Dear Me», eine Ballade, wird von Popstar Kesha (39) gesungen. Warrens Song wird bei der Oscar–Show nicht live performt werden, der berühmteste Filmpreis konzentriert sich in diesem Jahr auf Musik aus den Filmen «Blood & Sinners» und «KPop Demon Hunters».
Warren wird aber wohl wieder im Publikum sitzen und vielleicht darf sie diesmal endlich ihre erste goldene Oscar‑Statue für den besten Song entgegennehmen.