18 Jahre «Alles was zählt»: Zahlen und Fakten zur RTL-Serie

42 Liter Kunstblut und 32 Kilogramm Puder

Allein in der Maske wurden in 18 Jahren zahlreiche Dinge für das Styling der Schauspieler verbraucht: 216.000 Wattestäbchen, 54.000 Haarklemmen, 44.400 Haargummis, 2.580 Lippenstifte, 1.500 Lidschatten, 32 Kilogramm Puder, 39.600 Packungen Kosmetiktücher und 42 Liter Kunstblut, wie der Sender zum Jubiläum mitteilte. Dazu gibt es weitere interessante Fakten rund um die Dreharbeiten und die Stars der Serie: So befindet sich laut RTL derzeit kein Veganer, aber fünf Vegetarier im Cast. Die schwerste Requisite bisher war der Leichensack von Casper, am leichtesten war eine Feder und am kleinsten die Diamanten, die Maximilian einmal geschmuggelt hat.