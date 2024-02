18 Jahre später: Bald kommt es zur «Der Teufel trägt Prada»-Reunion

Meryl Streep und Emily Blunt gehören zu den Nominierten

2007 wurde Meryl Streep für ihre Rolle als Chefredakteurin des Magazins «Runway» Miranda Priestly in «Der Teufel trägt Prada» sowohl für einen SAG Award als auch für einen Oscar nominiert. In diesem Jahr ist Emily Blunt bei den SAG AWARDS als beste Nebendarstellerin für ihre Rolle im Film «Oppenheimer» nominiert. Streep hingegen kann zusammen mit dem Cast von «Only Murders in the Building» auf eine Auszeichnung hoffen.