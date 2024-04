18 Monate Haft: Höchststrafe für «Rust»-Waffenmeisterin verhängt

Richterin Mary Marlowe Sommer wird mit den Worten zitiert: «Sie allein haben eine sichere Waffe in eine tödliche Waffe verwandelt. Ohne Sie wäre Frau Hutchins am Leben, ein Ehemann hätte seine Partnerin und ein kleiner Junge hätte seine Mutter.» In einem vorformulierten Statement hatte Gutierrez–Reed noch zum Ausdruck gebracht, sie sei «traurig über die Art und Weise, wie die Medien unsere traumatische Tragödie sensationslüstern und mich als komplettes Monster dargestellt haben».