Darum geht es in «1899»

Im Jahr 1899 begeben sich europäische Auswanderer an Bord des Dampfschiffes «Kerberos» auf die Reise nach New York. Die Migranten aus verschiedenen Ländern wollen in den Vereinigten Staaten ein neues Leben beginnen. Zu den Reisenden zählt die Engländerin Maura Franklin (Emily Beecham, 38), deren langgehegter Traum es ist, Ärztin zu werden. Mauras Bruder trat einige Monate zuvor die Überfahrt in die USA an, doch sein Schiff, die «Prometheus», ging auf dem Atlantik unter ungeklärten Umständen verloren.