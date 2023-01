Darum geht es in «1899»

«1899» spielt an Bord eines Ozeandampfers zur Jahrhundertwende. Das Dampfschiff «Kerberos» soll New York erreichen, doch unterwegs fängt Kapitän Eyk Larsen (Andreas Pietschmann, 53) einen Funkspruch eines anderen Schiffes auf. Die «Prometheus» gehört zur selben Reederei und ist vor einiger Zeit im Atlantik verschollen. Eine Rettungsmission wird in die Wege geleitet. Auf der «Kerberos» beginnen sich derweil seltsame und unerklärliche Vorfälle zu häufen. Die Mystery-Serie hatte es in vier Tagen in 90 Ländern in die Serien-Top-Ten geschafft und war damit erfolgreicher als «The Crown».