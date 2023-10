19. Staffel von «Germany's next Topmodel»: Dreharbeiten sind gestartet

Heidi Klum (50) und ihre Nachwuchsmodels sind zurück. Die Dreharbeiten zur 19. Staffel von «Germany's next Topmodel» sind am gestrigen Sonntag in Berlin gestartet. Das bestätigt der Sender ProSieben in einer Mitteilung. Los geht es auch dieses Mal mit den offenen Castings, bei denen nun in Sachen Geschlecht keine Grenzen mehr gesetzt sind.