Wer ist die Mutter?

Patrick Dempsey starb in Staffel elf den Serientod, Caterina Scorsone spielt bis heute dessen jüngste Schwester Amelia. Zunächst im mittlerweile eingestellten Spin-off «Private Practice», seit Staffel elf durchgängig bei «Grey's Anatomy» als Leiterin der Neurochirurgie am Grey Sloan Memorial. Neben Amelia hatte Derek noch drei weitere Schwestern, welche von den dreien schliesslich die Mutter von Neuzugang Lucas Adams ist - das soll erst in der 20. Staffel enthüllt werden.