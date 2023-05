«1923»: Westernserie mit Harrison Ford und Helen Mirren startet

Stimmiges Zeitkolorit

Während die Cowboys in der in der Gegenwart angesiedelten Mutterserie «Yellowstone» jedoch bereits in Pick-up-Trucks unterwegs sind, wehrt sich die skeptische, wertkonservative Familie Dutton in «1923» noch gegen den allgegenwärtigen Fortschritt, der in Form von PKWs, Elektrizität, fliessendem Wasser, Waschmaschinen und Kühlschränken allmählich Einzug in Montana hält. Auch die Viehzucht erscheint im Jahr 1923 bereits antiquiert, und viele unter den Viehtreibern haben den Staat verlassen, um in Kalifornien ihr Glück zu suchen.