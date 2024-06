2-Live-Crew-Rapper Brother Marquis mit 58 Jahren gestorben

Die grössten Erfolge der Hip–Hop–Band

In Florida schloss er sich in den 80er Jahren einer Hip–Hop–Gruppe an – The 2 Live Crew. Mit DJ Mr. Mixx, Fresh Kid Ice und Amazing V begannen Mark Ross' Anfänge in der Rap–Szene. 1985 erschienen die Singles «Revelation» und «What I Like». 1986 kam das erste Album «2 Live What We Are» auf den Markt, die Platte bekam sogar Gold–Status.