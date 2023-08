2. Staffel «Upright»: Derselbe Charme und deutlich mehr Strahlkraft

Standen in der vorangegangen Season Luckys problematische Familienbande im erzählerischen Mittelpunkt, wird der Spiess in Staffel zwei geschickt umgedreht. Das ändert jedoch nichts an der Tatsache, dass auch in den neuen Folgen Australien selbst als der dritte Hauptdarsteller fungiert. Wie kaum ein anderer Fleck dieser Erde eignet sich Down Under für das mitunter widersprüchlich erscheinende Gefühl zwischen Eskapismus und Melancholie. Statt vornehmlich auf sandige Strassen verschlägt es die beiden Hauptcharaktere nun unter anderem in den australischen Regenwald - und dort in eine dubiose Kommune...