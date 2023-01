«2 unter Millionen»: Wenn der Paketbote im Lotto gewinnt

Oliver Mommsens Traum nach seinem «Tatort»-Ausstieg (2001-2019) hat sich erfüllt, denn seither ist er bereits in unzähligen unterschiedlichen Filmen und Rollen zu sehen gewesen. In einem Interview mit spot on news sagte er 2020 dazu: «Dass ich nach dem Ende des ‹Tatorts› so viele unterschiedliche Rollen wie möglich spielen konnte, war genau das, was ich mir immer gewünscht habe: eine Vielfalt. Ich hatte ja nicht per se was gegen den ‹Tatort›. Ich hatte nur das Gefühl, dass es so eine grosse, starke, einzelne, klare Marke ist, ich aber Verwandlungskünstler bleiben will», so Mommsen. Und in «2 unter Millionen» gibt es für den ehemaligen Bremer «Tatort»-Kommissar, der in einer Woche seinen 54. Geburtstag feiert, sogar eine richtige Kussszene.