20 Jahre nach Tsunami-Katastrophe: Petra Nemcova blickt zurück

«Das letzte Mal, dass ich ihn hörte»

«Alles geschah in Sekundenbruchteilen», so die gebürtige Tschechin. «Ich schaute auf und sah hektische Bewegungen und Menschen, die sprangen, und in der nächsten Sekunde krachte die Welle in den Bungalow und zerschlug alle Glasfenster.» In ihre Haut hätten sich Glasscherben geschnitten, während der gesamte Bungalow im Wasser versank. Sie erinnere sich genau, wie Atlee nach ihr rief: «Ich hörte Simon meinen Namen schreien», sagt sie. «Und das war das letzte Mal, dass ich ihn hörte.»