20 Jahre später: Russell Crowe spricht erstmals über Telefonwurf-Eklat

Russell Crowe hat sich «gefunden»

Der berüchtigte Telefonwurf–Skandal hatte weitreichende Konsequenzen für Crowes Karriere und schadete seinem öffentlichen Image nachhaltig. Der Schauspieler räumte damals bereits ein, ein Problem mit seiner Wut zu haben, sprach aber seither kaum noch öffentlich über den Vorfall. Dass er das Thema nun in einem Song verarbeitet, deutet auf eine späte Aufarbeitung hin. «Manchmal spielst du vor 12.000 Menschen – und manchmal singst du irische Volkslieder für den Gefängniswärter, der dich in deiner Zelle beaufsichtigt.»