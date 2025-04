20 Jahre YouTube: Die Anfänge von Bibi, Gronkh und Co.

Im zarten Alter von 14 Jahren startete Julia Beautx (25) ihren YouTube–Kanal am 26. Dezember 2013 mit ihrem ersten Video «Vorstellung + 50 facts about me TAG». Allerdings gibt sie darin keine 50 Fakten über sich preis, da ihr so viele gar nicht eingefallen seien. Inzwischen ist sie nicht nur eine der erfolgreichsten Influencerinnen Deutschlands, sondern hat darüber hinaus auch eine Karriere als Schauspielerin begonnen. Seit 2018 ist sie in der ZDF–Serie «Frühling» zu sehen, 2023 übernahm sie die Hauptrolle in der Serie «Gestern waren wir noch Kinder».