20. Jubiläum «Sturm der Liebe»: Eine echte TV-Liebesgeschichte

Worum geht es in Episode 4.464 am 26. September 2025?

Auf ihrer heimlichen Suche nach einem Schlafplatz trifft Anja (Eva–Maria Grein von Friedl) überraschend auf Michael (Erich Altenkopf) – und weiss nicht, wohin sie nun gehen soll. Auch im Gewächshaus wird sie von Fanny (Johanna Graen) entdeckt, die sich wundert, weshalb Anja nicht einfach bei den Sonnbichlers um Hilfe gebeten hat. Dabei zeigt sich, dass Anja stets für andere da sein kann, sich selbst gegenüber jedoch kaum Stärke zeigt. Als Fanny Michael vorhält, er habe Anja zu hart behandelt, bekommt dieser ein schlechtes Gewissen und zieht in Erwägung, die Situation rückgängig zu machen – jedoch nicht ohne Auflage.