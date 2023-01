20. Staffel geht los: Diese Stars schafften mit «DSDS» den Durchbruch

Prince Damien

Vor seiner Teilnahme an «Deutschland sucht den Superstar» schnupperte Prince Damien (32) erstmals Castingluft: Im April 2015 bewarb er sich bei der britischen Castingshow «The X-Factor». Dort schaffte er es bis ins Bootcamp. Nur wenige Monate später versuchte der Sänger, der gebürtig Messiah Prince Sheridan Damien Ritzinger heisst, sein Glück bei der deutschen Gesangsshow «Deutschland sucht den Superstar» - und gewann diese im Mai 2016. Der Song «Glücksmoment» erreichte Platz eins der Download-Charts. Prince Damien blieb keine Eintagsfliege. So synchronisierte er 2016 einen Frosch im Animationsfilm «Sing», wurde 2017 zusammen mit Luca Hänni Zweiter in der Tanzshow «Dance Dance Dance» und agierte als Musicaldarsteller im Stück «The Band». 2020 wurde der Sänger ausserdem Dschungelkönig und nahm an der RTL-Show «Big Performance - Wer ist der Star im Star?» teil. Ab dem 15. Januar ist Prince Damien in «Dr. Bob's Australien» zu sehen. Der bekannte Dschungelcamp-Arzt Dr. Bob (72) zeigt ihm und dem Dschungelkönig aus dem letzten Jahr, Filip Pavlović (28), Westaustralien. Zudem wird er ab Ende Januar in der neuen RTLzwei-Musikshow «Music Drive In» neben Guildo Horn (59) in der Jury sitzen.