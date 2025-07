20. Thronjubiläum in Monaco: Fürstenfamilie mit liebevollem Auftritt

Albert II. folgte auf seinen Vater Fürst Rainier III.

Am 12. Juli 2005 hatte Albert die Nachfolge seines verstorbenen Vaters Fürst Rainier III. (1923–2005) angetreten. Bereits am 6. April 2005 war er zu Monacos Regent geworden, doch erst drei Monate später fand die offizielle Inthronisation statt. Das runde Jubiläum würdigte das Fürstenhaus bereits mit einem Instagram–Posting, auf dem der damals 47–Jährige sichtlich emotional an seinem grossen Tag zu sehen ist. Albert ist der 14. Fürst von Monaco. Normalerweise wird erst das 25. Thronjubiläum gefeiert. Wie aus dem Beitrag hervorging, hat Albert II. jedoch entschieden, bereits sein 20. zu zelebrieren.