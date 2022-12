«2022! Menschen Bilder Emotionen»: Die TV-Jahresrückblicke 2022

«Markus Lanz - Das Jahr 2022»

Im ZDF blickt Markus Lanz (53) wie gewohnt auf das vergangene Jahr zurück. Der Moderator präsentiert sein Format am 15. Dezember um 20:15 Uhr. In der Sendung taucht Lanz mit prominenten und nicht prominenten Personen aus allen gesellschaftlichen Bereichen noch einmal in das Jahr ein, das massgeblich durch den Krieg in der Ukraine geprägt war.