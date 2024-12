«2024 - Das Quiz»: Florian Silbereisen verteidigt erneut seinen Titel

Der Schlagerstar Florian Silbereisen (43) bleibt aktuell der ungekrönte König des ARD–Jahresquiz. Am Samstagabend setzte sich der Showmaster einmal mehr in «2024 – Das Quiz» gegen seine prominenten Mitstreiter durch – und damit zum dritten Mal in Folge. Selbst Quiz–Urgestein Günther Jauch (68) konnte den «Traumschiff»–Kapitän nicht vom Thron stossen.