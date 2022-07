21. Todestag: Dagmar Wöhrl erinnert an ihren verstorbenen Sohn «Manu»

Dagmar Wöhrl: «Du fehlst.»

Weiter schreibt sie: «Ich weiss, Du würdest nicht wollen, dass ich voll Trauer an Dich denke, aber das fällt so verdammt schwer! In Deiner Gegenwart erschien alles so viel leichter und fröhlicher. Du hattest uns als Familie vollkommen gemacht. Du fehlst. Ich umarme Dich.» Ihre Nachricht schliesst sie mit «In Liebe - Mama.»