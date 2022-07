«22. Juli - Die Schüsse von München»: Packende Doku zum OEZ-Attentat

Neun Menschen, die meisten von ihnen Teenager, verloren bei einem «rassistischen Attentat» - so die neue Denkmal-Inschrift - am 22. Juli 2016 am Olympiaeinkaufszentrum (OEZ) in München ihr Leben. Ein 18-jähriger Deutsch-Iraner, der in der bayerischen Landeshauptstadt geboren wurde, richtete sich nach seiner unfassbaren Tat selbst. Die schockierenden Hintergründe, Motive und neuen Erkenntnisse, die aus dem lange Zeit als «Amoklauf eines Mobbingopfers» dargestellten Drama ein «rechtsterroristisches Attentat» machen, zeichnet nun die Doku «22. Juli - Die Schüsse von München» nach.