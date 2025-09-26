23 Jahre Sucht: Das bereut Dietmar Bär am meisten

Das Buch «Endlich Nichtraucher» (1985) von Allen Carr (1934–2006) vermittelt eine Methode, mit der Raucher auf einfache und nachhaltige Weise ohne grosse Willenskraft mit dem Rauchen aufhören können. Carr beschreibt seine eigenen langjährigen Erfahrungen als starker Raucher und erklärt, dass die Abhängigkeit vor allem psychologisch geprägt ist. Die Methode zielt darauf ab, die Denkweise der Raucher zu verändern, sodass sie das Aufhören nicht als Verzicht oder Kampf, sondern als Befreiung und Gewinn empfinden.