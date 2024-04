24-Stunden-Programm: So erfolgreich waren Joko und Klaas

ProSieben war am Ende des Experiments begeistert, sogar bevor die Quoten eintrudelten. «Danke an Joko und Klaas für dieses einmalige TV–Event und danke an alle Zuschauerinnen und Zuschauer fürs Dabeisein im Fernsehen, im Stream und hier online!», schrieb der Sender in einer Mitteilung. Via Instagram forderte er sogar von Bundeskanzler Olaf Scholz einen eigenen Feiertag am 21. April, einen «Tag der Premium Unterhaltung».