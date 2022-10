25 Jahre «Air Force One»: Diese fünf Flugzeugfilme lohnen sich

«Flightplan - Ohne jede Spur» (2005)

Für Eltern bildet «Flightplan» einen echten Horror ab: Kyle Pratt (Jodie Foster, 59) steigt mit ihrer Tochter Julia in ein Flugzeug. Nach einem Nickerchen stellt Pratt fest, dass das Kind verschwunden ist. Ihre Suche bleibt ergebnislos, niemand an Bord hat die Kleine gesehen. Die Mutter beginnt an sich zu zweifeln und ahnt nicht, um was es wirklich geht. Eine packende Wendung dreht die Handlung auf links.