25 Jahre Almauftrieb: Diese Promis gaben sich im Käfer-Zelt die Ehre

Seit nunmehr 25 Jahren lädt der Gastronom Michael Käfer (65) bereits zum traditionellen Almauftrieb in seine Käfer Wiesn–Schänke auf dem Münchner Oktoberfest. Und natürlich folgten seinem Aufruf am Sonntagabend zum Jubiläum einmal mehr zahlreiche Prominente, die sich standesgemäss in Dirndl und Lederhosen warfen. So verwandelte sich das grösste Volksfest der Welt am zweiten Tag zum Laufsteg für die Schönen und Reichen.