25 Jahre Google: Das machen Gründer Sergey Brin und Larry Page heute

Was im heutigen Sprachgebrach längst zum Synonym für die Suche im Internet geworden ist, nahm vor genau 25 Jahren in einer Garage im kalifornischen Menlo Park seinen Lauf: Larry Page (50) und Sergey Brin (50) tüftelten am 4. September 1998 gemeinsam Google aus und veränderten damit für immer die Art und Weise, wie Menschen rund um den Globus auf das Internet zugreifen. Jetzt, ein Vierteljahrhundert nach diesem Heureka–Moment, hat sich das Leben der beiden massgeblich verändert – und das nicht zuletzt aufgrund der über 150 Milliarden US–Dollar, die die beiden gemeinsam schwer sein sollen.